Bliža se težko pričakovana podnebna konferenca v Glasgowu 24ur.com V Glasgowu se bodo na težko pričakovani podnebni konferenci COP26, ki so jo lani zaradi pandemije prestavili, zbrali predstavniki in odločevalci skoraj 200 svetovnih držav. Namen pa: podnebni pogovori za krepitev zavez boja proti podnebnim spremembam, ki so jih države določile v Pariškem podnebnem sporazumu.

