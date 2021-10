V Braziliji ženske in alkohol, v Mariboru je postal legenda SiOL.net Novembra bo izšla biografija Marcosa Tavaresa. Od mladosti v Braziliji, ki so jo zaznamovale ženske in alkohol, do nogometnih uspehov v Mariboru. "Od dečka, ki spi z žogo, do strelskega rekorderja slovenske lige. Od favele do lige prvakov. Od lakote do diete." S temi besedami predstavljajo Marcosovo biografijo.

