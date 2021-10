Po prihodkih največja podjetja v JV Evropi: Gen-I dvanajsti, Krka na 24. in Revoz na 25. mestu Dolenjski list Romunsko podjetje Automobile Dacia, enota francoskega Renaulta, se je lani ponovno uvrstila na prvo mesto lestvice SEE TOP 100, ki jo sestavljajo največja podjetja v jugovzhodni Evropi po skupnem prihodku. Najvišje uvrščeno slovensko podjetje je Petrol na devetem mestu, so sporočili iz poslovnega novičarskega portala jugovzhodne Evrope SeeNews. preberite več » ...

