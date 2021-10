Srednja Evropa: najpomembnejše novice od 11. do 17. oktobra Demokracija Piše: C. R. V4 V ponedeljek, 11. oktobra, se je na Sodišču Evropske unije (SEU) v Luksemburgu začela obravnava tožbe Madžarske in Poljske zoper t. i. mehanizem pogojenosti, ki naj bi zaščitil proračun EU v primeru kršitev načel pravne države v državah članicah. Madžarska ministrica za pravosodje Judit Varga je v intervjuju, ki ga je objavil madžarski dnevnik Magyar Nemzet, izrazila upanje, da bo “ ...

