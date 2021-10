ekdanji ameriški državni sekretar Colin Powell je umrl zaradi covida-19, je danes sporočila njegova družina. Powell je bil odlikovan ameriški general med prvo zalivsko vojno in nato prvi temnopolti ameriški zunanji minister. Njegovo politično kariero je sicer zaznamoval napad na Irak. Star je bil 84 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot so sporočili njegovi […] The post Nekdanji državni ...