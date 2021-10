Pomen izbire hrane v ospredju svetovnega dneva hrane Reporter Ob svetovnem dnevu hrane GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij poudarja pomen izbire hrane in način njenega uživanja, izpostavlja odgovorno in trajnostno ravnanje kmetijskih in živilskih podjetij v Sloveniji in opozarja na nujnost ozaveščanja po

Sorodno

Oglasi