Spoznajte največjo družino na svetu – nocoj ob 20.00 na TV SLO 2 RTV Slovenija Barry Stevens je bil spočet s pomočjo sperme anonimnega darovalca in po podatkih, ki jih ima, bi lahko imel kar 600 polbratov in polsester, do sedaj jih je spoznal že okoli 130. A prav zaradi anonimnosti darovalcev lahko nastane tudi mnogo zapletov.

