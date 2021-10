Kaj bi morali povedati Sophie in t’Veld Fokuspokus Avtor Marko Crnkovič Da je medijski prostor večinoma nagnjen v levo, je seveda res. Ni pa to problem, bi bilo treba delati dramo doma in na tujem.

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Andrej Vizjak

Mirko Štular

Borut Pahor