Minister tajkunu predlagal, kako naj se izogne plačilu davka Lokalec.si V oddaji 24UR Zvečer so objavili posnetke ministra Andreja Vizjaka, ki je v času prve Janševe vlade nagovarjal podjetnika Bojana Petana v vojni za prevlado v Termah Čatež. Predlagal mu je, kako se izogniti plačilu davka. Obenem mu je ponujal sodelovanje države in nadzornega sveta, če bo pristal na njegove pogoje, poroča 24ur.com. Kot je poročal spletni portal 24ur.com, je takratni gospodarski in a ...

