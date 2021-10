Celjani tokrat močnejši od nogometašev Brava Demokracija Piše: Samo Vidovič V zadnji tekmi 13.kroga prve lige sta se pomerila Celje in Bravo. Prvi polčas je minil v izenačeni tekmi, obe moštvi bi lahko povedli. Celje že v 22 sekundi, ko je strel Soklerja na golovi črti ubranil branilec Kavčič. Za Bravo je priložnost v 15 minuti zamudil Ogrinec, z glavo je streljal mimo gola. Drugi polčas so bili bolj nevarni Celjani. Svetlin, Božić in nato še rezervist ...

