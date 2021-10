Potres z močjo 5,9 najbolj čutili na grških otokih Rodos in Karpatos RTV Slovenija Potres z močjo 5,9 je prizadel vzhodni del Sredozemskega morja, žarišče je bilo 219 kilometrov južno od turističnega otoka Rodos. Tresenje tal so čutili na mnogih grških otokih in tudi v drugih državah ob Sredozemskem morju.

