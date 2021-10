Po pesniku, dramatiku in pisatelju Miranu Jarcu (1900–1942) se od leta 1953 imenuje pokrajinska knjižnica v Novem mestu. Odtlej so v knjižnici veliko pozornost namenjali zbiranju in ohranjanju gradiva o Miranu Jarcu in njegova zapuščina je danes najobsežnejša neknjižna zbirka novomeške knjižnice. Vsake toliko časa se zbirka še vedno obogati z novo odkritimi primerki dragocenega gradiva, med kater ...