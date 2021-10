OOOOO! Poglejte, kaj je počela Nuša Lesar TOčnoTO.si Nuša Lesar je televizijska voditeljica. Spremljamo jo lahko že vse od leta 2009, ko je začela soustvarjati oddajo Svet na Kanalu A. Pa ste vedeli, da prihaja iz Ribnice in da je diplomirala na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani? Verjetno tudi tega, kaj je želela postati, kot otrok niste vedeli. Je pa tokrat razložila, za […] OOOOO! Poglejte, kaj je počela Nuša Lesar was first posted on 19 oktobra, ...

Sorodno





















Oglasi