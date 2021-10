Turčija zaradi poziva k izpustitvi Osmana Kavale na pogovor poklicala deset veleposlanikov RTV Slovenija Turško zunanje ministrstvo je na pogovor poklicalo veleposlanike desetih držav, vključno z ZDA in Nemčijo, ki so v ponedeljek objavile skupen poziv k izpustitvi filantropa in aktivista Osmana Kavale.

