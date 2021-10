V mariborskem nakupovalnem središču vas ta teden čaka 72 ur norih avantur Lokalec.si Globoko smo že zakorakali v jesen, jutranje temperature pa že naznanjajo, da se počasi bliža zima. Prihaja obdobje toplejših puloverjev, debelejših plaščev, višjih gležnjarjev in trendovskih škornjev. Je morda čas, da osvežite svojo jesensko garderobo? Obilo modnega navdiha in najbolj aktualne trende za hladnejše dni najdete tudi v Europarku Maribor, kjer vas vse od četrtka, 21. oktobra, do vklju ...

