Policija pred shodom znova poziva k mirnemu protestu, dogajanje bodo snemali 24ur.com Policija pred sredinim nenapovedanim shodom v prestolnici udeležence poziva, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja stališč uveljavljajo mirno in strpno. Shod bodo znova snemali. Policija organizatorja poziva, da shod prijavi.

