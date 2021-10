IJS: Epidemija hitro narašča 24ur.com IJS je v novi napovedi sporočil, da epidemija hitro narašča. Po kriterijih ECDC smo v temno rdeči fazi, so poudarili. Poudarjajo, da bi lahko z doslednim izvajanjem pravila CPT in ostalih ukrepov prekuževanje in obolevanje potekalo dovolj počasi, da bomo lahko ohranjali odprto družbo.

