Piše: L. B. Letos na dan slovenske hrane, ki bo 19. novembra 2021, bo potekal 11. Tradicionalni slovenski zajtrk. Vključeni v projekt so vrtci, osnovne šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter druge institucije oz. javni zavodi. Praznovanju dneva slovenske hrane z izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka se vsako leto pridružuje tudi vedno več posa ...