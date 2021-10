Ali so vaši podatki na pametnih napravah res zaščiteni? Računalniške novice Vsak dan se zanašamo na svoj digitalni svet, ki predstavlja velik del našega življenja, v katerem se zelo naslanjamo tudi na virtualne podatke. Naši podatki zdaj niso več hranjeni toliko v papirni kot v elektronski obliki, zaradi česar so potencialna tarča različnih hekerjev. Več Ali so vaši podatki na pametnih napravah res zaščiteni? objavljeno na Računalniške novice. ...

Sorodno Oglasi