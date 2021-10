Potapljač ob izraelski obali našel 900 let star križarski meč Politikis Ljubiteljski potapljač Šlomi Katzin je v plitvini ob izraelski obali pri Haifi našel meč, ki naj bi pred 900 leti pripadal križarskemu vitezu. Meter dolg meč, ki je popolnoma prekrit z morskimi organizmi, se je verjetno na površini pojavil ob premikanju peska. Kot so sporočili iz izraelske službe za arheološko dediščino (IAA), bo meč po […] The post Potapljač ob izraelski obali našel 900 let star ...

