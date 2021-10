Vreme: V sredo bo zjutraj sveže, čez dan pa spet sončno s prijetnimi temperaturami okoli 20 stopinj Politikis Jutranje temperature bodo od 1 do 6, ob morju in na Goriškem okoli 9 stopinj Celzija. V sredo bo sprva precej jasno z meglo po nižinah. Dan bo v večjem delu Slovenije povečini sončen, le na zahodu bo oblačnost naraščala. Krepil se bo jugozahodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V […] The post Vreme: V sredo bo zjutraj sveže, čez dan pa spet sončno s prijetnimi temperat ...

