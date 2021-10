Popolna zapora krožnega križišča Pesnica Lokalec.si V teku je preplastitev vozišča na regionalni cesti R2-449/0129 skozi Rondo Pesnica. Dela trenutno potekajo pod polovično zaporo. V soboto, 23. 10. 2021 in v nedeljo, 24. 10. 2021, pa je zaradi položitve zaključnega sloja asfalta predvidena popolna zapora ceste. Promet bo znova sproščen v nedeljo, 24. 10. 2021, v poznih popoldanskih urah. Obvozi so urejeni po vzporednih državnih in lokalnih c

