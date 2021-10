V GZS za čimprejšnje srečanje z resornima ministroma na temo visokih cen energentov Energetika.NET Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je zaradi vpliva izjemne rasti cen energentov na energetsko intenzivno industrijo, ki je posledično že zmanjšala obseg svoje proizvodnje in zamrznila investicijske odločitve, na ministrstvo za okolje in prostor (MOP) posredovala pobudo glede prerazporeditve porabe sredstev iz sklada za podnebne spremembe, pripravila pa je tudi konkreten predlog sheme za najbolj prizadeta podjetja. V zbornici ob tem pričakujejo čimprejšnje srečanje z ministroma za okolje in za infrastrukturo.

Sorodno

































Oglasi Omenjeni Gospodarska zbornica Slovenije Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andrej Vizjak

Bojan Petan

Borut Pahor

Zdravko Počivalšek