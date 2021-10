Slovenskim podjetjem namenjen 900 tisoč evrov vreden razpis Evropske vesoljske agencije 24ur.com Skoraj milijon evrov bo Evropska vesoljska agencija namenila izključno slovenskim inštitucijam in podjetjem. Da smo kljub svoji majhnosti vesoljski narod, smo dokazali že lani, ko smo v vesolje izstrelili že drugi satelit. Prav razpisana sredstva pa so priložnost, da podjetja naredijo prve korake v svet vesoljske industrije in ESI dokažejo, da je vanje še vredno vlagati.

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andrej Vizjak

Bojan Petan

Zdravko Počivalšek

Borut Pahor