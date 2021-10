Zavod Kolektiv 99 je vložil kolektivno tožbo zoper Apple, ker je podjetje umetno upočasnjevalo delovanje starejših telefonov iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus in SE, 7 in 7 Plus. Tožba je vložena na ljubljanskem okrožnem sodišču in omogoča brezplačno priključitev vseh lastnikov omenjenih telefonov v Sloveniji. Po oceni Kolektiva 99 je v Sloveniji prizadetih 112-187 tisoč imetnikov telefonov, zato od ...