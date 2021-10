JEK bi lahko obratovala do leta 2063 Energetika.NET Glede na trenutno stanje jedrske elektrarne v Krškem (JEK), kar zadeva glavno opremo, bi lahko njeno obratovanje podaljšali ne le do leta 2043, temveč, ko bo prišel čas, še za nadaljnjih 20 let, je na torkovi delavnici o jedrskih inovacijah, ki sta jo organizirala Institut Jožef Stefan (IJS) in ameriška ambasada v Sloveniji, dejal Danijel Levičar iz družbe GEN Energija. Na ponedeljkovi delavnici je na to dejstvo opozoril tudi generalni direktor družbe GEN energija Martin Novšak.

