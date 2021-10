Mozart lahko zdravi epilepsijo 24ur.com Bolnikom, ki so poslušali Mozartovo sonato za dva klavirja v D-duru, se je izbruh električnih impulzov v možganih zmanjšal tudi za 60 odstotkov. To pomeni, da so bili njihovi epileptični napadi blažji. Dovolj je bilo že 30 sekund Mozarta, medtem ko se med daljšim poslušanjem katere druge glasbe, celo bolnikovih najljubših pesmi, ni zgodilo nič. Od kod torej terapevtska moč Mozartove sonate? Njena...

