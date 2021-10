Na Japonskem izbruhnil ognjenik Aso RTV Slovenija Na otoku Kjušu na jugozahodu Japonske je izbruhnil ognjenik Aso. V nebo je poslal ogromen, okoli 3500 metrov visok oblak vročega dima in pepela ter prestrašil pohodnike, ki so hitro zapustili to zelo priljubljeno turistično destinacijo.

Sorodno Oglasi Omenjeni Japonska Najbolj brano Osebe dneva Andrej Vizjak

Janez Janša

Bojan Petan

Luka Dončić

Aleš Hojs