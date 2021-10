Razpoloženi Kopitar do novega zadetka ob porazu LA Kings 24ur.com Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, sezono lige NHL po dveh domačih tekmah nadaljujejo na gostovanjih. Prvo so v zvezni državi Tennessee proti domačim Nashville Predators izgubili z 1:2, potem ko so gostitelji dvakrat zadeli v zadnji tretjini. Edini gol za kralje je dosegel prav razpoloženi Kopitar.

Sorodno



Oglasi