Včeraj se je zgodila nesreča z nevarnimi in drugimi snovmi v naravi, prometu, poroča Uprava za zaščito in reševanje RS. “Ob 8.29 je na Koroški cesti na Ravnah na Koroškem v industrijski coni iz parkiranega tovornega vozila, zaradi napake na hidravlični napravi, izteklo približno 80 litrov hidravličnega olja. Gasilci KGZ Ravne na Koroškem so preprečili nadaljnje iztekanje, madež posuli za absorbentom in počistili asfaltirano površino,” so zapisali na strani Uprave za zaščito in reševanje RS.