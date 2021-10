Levica vložila predlog za referendum o opremljanju Slovenske vojske 24ur.com Levica je v državni zbor vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. Prepričani so, da je resolucija zgrešena in da vlada za načrte nima družbenega konsenza.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Nakup oklepnikov

NATO

referendum Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andrej Vizjak

Luka Dončić

Aleš Hojs

Bojan Petan