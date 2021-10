Kraljica Elizabeta II. se še ne počuti dovolj staro 24ur.com Britanska kraljica Elizabeta II. je zavrnila hudomušno nagrado za starejše, ki jo podeljuje britanska revija The Oldie, ker da pri 95 letih še ne izpolnjuje kriterijev za to nagrado, je sporočila revija. "Njeno veličanstvo verjame, da je človek star toliko, kot se počuti starega," so uredništvu revije sporočili iz kraljičine palače.

