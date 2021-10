Včeraj okoli 18. ure so bili novomeški policisti obveščeni o vozniku osebnega avtomobila, ki naj bi nevarno vozil po Šmarješki cesti, gorela naj bi mu guma na vozilu. Policisti so voznika izsledili in ustavili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Ugotovili so, da je najverjetneje že dalj časa vozil s praznimi pnevmatikami, zato ...