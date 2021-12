Bombni preplah v Kranju zurnal24.si Sinoči so bile na Zlatem polju v Kranju izredne razmere. Po prijavi, da je v objektu nastavljeno eksplozivno telo, so območje izpraznili in zavarovali, tako objekt kot okolico pa so policisti skupaj s psom za specialistično uporabo tudi pregledali, so danes zjutraj sporočili s Policijske uprave Kranj.

