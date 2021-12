Na Ptujski prišlo do nesreče, ena oseba hudo poškodovana Lokalec.si Včeraj dopoldan je 39-letna voznica osebnega avtomobila na prehodu za

pešce na Ptujski cesti v Mariboru, trčila v 66-letnega pešca. Ta se je hudo telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v UKC Maribor, so sporočili iz PU Maribor. Policisti bodo zoper voznico osebnega avtomobila podali kazensko ovadbo.

