Izdelki, ki naj bi ščitili pred sevanjem 5G, so radioaktivni 24ur.com Nizozemska Agencija za nuklearno varnost in zaščito pred sevanji je na svoji spletni strani izdala opozorilo za deset izdelkov, ki naj bi nudili zaščito pred sevanjem 5G, a so v resnici škodljivi. Ljudi je pozvala, naj jih ne uporabljajo, trgovcem na Nizozemskem pa prepovedala prodajo.

