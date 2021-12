Splitski Hajduk iskal partnerja ... in ga našel v Sloveniji SiOL.net Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje je na družbenih omrežjih uradno potrdil, da je v petek v Splitu podpisal poslovno-športno sodelovanje s hrvaškim prvoligašem Hajdukom. Predsednika Hajduka in Radomelj Lukša Jakobušić in Matjaž Marinšek sta podpisala triletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za tri leta.

