Slovenska raketa poletela v stratosfero, rekord Falcona 9, zaloge vodnega ledu na Marsu RTV Slovenija Za nami je bogat vesoljski teden. Slovenska raketa je poletela do stratosfere, v pripravi sta 2 slovenska satelita, na mednarodni sceni se je izkazal Falcon 9, na vidiku je James Webb . . . Vse to in še več v 112. Vesoljskem tedniku.

Sorodno



Oglasi