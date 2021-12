70 let od premiere Kekca, prvega slovenskega filma z mednarodno nagrado RTV Slovenija Danes mineva 70 let od premiere filma prvega slovenskega mladinskega filma Kekec, ki je eden najbolj kultnih filmov slovenske in jugoslovanske kinematografije. Nastal je v režiji Jožeta Galeta po pripovedki Kekec nad samotnim breznom Josipa Vandota.

