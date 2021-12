Včeraj ob 23.23 je v naselju Spodnje Roje v občini Žalec zagorelo v kletnih prostorih stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šempeter, Žalec, Vrbje in Gotovlje so požar, ki je v celoti uničil kletne prostore in opremo, pogasili, prezračili in pregledali prostore. Pri pregledu prostorov so našli preminulo osebo. Včeraj ob 15.52 se je v naselju Lokovina, občina Dobrna, zgodila prometna nesreča v kateri je b ...