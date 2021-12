Vlak do smrti povozil dva migranta Lokalec.si Na železniški progi med južnotirolskim mestom Colle Isarco in mejnim prehodom Brenner sta ponoči umrla dva človeka, ki ju je povozil vlak. Domnevno naj bi šlo za migranta iz Severne Afrike, ki naj bi skušala v Avstriji zaprositi za azil, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Italijanski portal stol.it je poročal, da so žrtvi našli šele v danes zjutraj, ko ju je odkril drugi vlak, ki je peljal mimo. Lokalni župan Martin Alber je dejal, da gre za tragični dogodek.

