Dejan Krajnc rad pove, da je edinček in je vajen, da ima vso pozornost svojih staršev. Zdaj je tudi on, kot številni slovenski glasbeniki in glasbenice v zadnjem času, predstavil novo pesem, kjer pa njegova mama Nives in ata Drago nista le statista v videospotu, ampak zvezdi, saj pojeta in igrata praznični valček. Se je Dejan torej vrnil v narodnozabavne vode? Avtorica: Eva Jandl Foto: ???