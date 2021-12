DL: Čeprav so morda v slabšem položaju kot covidni bolniki, ne pridejo na vrsto Lokalno.si Bralec iz Mirne Peči je marca letos na merjenju pulza dobil napotnico z oznako nujno za kardiologa, na podlagi katere je bil maja naročen za pregled v novomeški bolnišnici. Teden dni pred datumom, ko bi moral priti na pregled, je dobil obvestilo, da je zaradi koronavirusa pregled do nadaljnjega prestavljen. »Junij, julij, avgust, ko ni bilo korone, nisem prišel na vrsto. Ne vem, kje se je to ...

