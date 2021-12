Združenje novinarjev kritično do napovedi SAB-a glede medijev RTV Slovenija V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so kritični do oglasov stranke SAB na družbenih omrežjih, s katerimi po oceni ZNP stranka "neposredno in brutalno napoveduje obračun s številnimi mediji".

Sorodno





Oglasi