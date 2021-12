Pogrešanega Jakoba Čedeta policisti našli mrtvega Večer Pogrešanega Jakoba Čedeta iz Razborja pri Šentjurju so policisti danes zjutraj našli mrtvega v gozdu v bližini doma, so sporočili s PU Celje. 71-letnika so pogrešali od torka, 14. decembra, zat...

Sorodno





















Oglasi