Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski je prejela 23 kritičnih odzivov na oddajo Z Mišo, ki je bila na sporedu 28. novembra 2021 na TV SLO 1. Miša Molk se je v oddaji pogovarjala z dramsko igralko Mio Skrbinac, pri tem pa je prišlo do vprašanja in razkritja gostjine spolne identitete. Vidno je bilo, da je gostji ob vprašanju neprijetno. V poročilu, ki ga je varuhinja napisala, ...