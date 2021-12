Prihodnji teden v parlamentu: DZ na rednem zasedanju o interpelaciji Hojsa, sredi tedna še izredna s Politikis Z obravnavo interpelacije notranjega ministra Aleša Hojsa se bo v ponedeljek končalo redno zasedanje DZ, poslanke in poslanci pa se bodo v sredo sestali še na izredni seji. Zasedalo bo tudi nekaj parlamentarnih delovnih teles, predpraznični delovni teden pa bo DZ sklenil v četrtek s slavnostno sejo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. DZ bo redno […] The post Prihodnji teden v parlamentu: DZ na re ...

Oglasi