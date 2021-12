Pfizer: Pri nekaterih otrocih se ni razvila pričakovana imunost, zato bo potreben še tretji odmerek Lokalec.si Portal 24ur.com poroča, da je proizvajalec cepiva Pfizer je sporočil, da testiranja njegovega cepiva proti covidu-19 v starostni skupini

od dve do pet let kažejo, da se pri otrocih te starosti ni razvila pričakovana imunost, zato protokolu cepljenja te starostne skupine dodajajo še tretji odmerek. Podjetje se je odločilo dodati tretji odmerek za vse otroke in dojenčke, stare od šest mesecev do pet ...

