Popoldne bo večinoma jasno. Ob morju in po nižinah Primorske bo precej megle ali nizke oblačnosti, drugod se bo megla večinoma razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na jugovzhodu do 12 °C. Jutri bo precej jasno. Več oblačnosti bo dopoldne prehodno na severovzhodu, kjer lahko pade kakšna kaplja dežja. Po nekaterih nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla. Na Primorskem b ...