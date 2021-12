Pijani vozniki ta vikend povzročili številne prometne nesreče 24ur.com S Policijskih uprav Ljubljana in Maribor smo prejeli poročila o številnih prometnih nesrečah, ki so jih povzročili pijani vozniki. "Prometne nesreče, povzročene pod vplivom alkohola, praviloma prinašajo težke poškodbe, invalidnost, smrt in zaznamujejo premnoge družine," je ob tem zapisal predstavnik ljubljanske policije Tomaž Tomaževic in dodal: "Alkohol pa ni 'kriv' za prometno nesrečo. Odgovor...

